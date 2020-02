Tennistavolo: Al Livorno non basta Stoyanov, Biella s'impone per 5 a 3

Gran bel risultato quello ottenuto dalla formazione del Tennistavolo Biella sponsorizzata dalla Carrozzeria Campagnolo nella quarta giornata di ritorno del campionato a squadre di B1. I biellesi, che hanno ospitato il Livorno, sono stati artefici di una prestazione maiuscola, che ha permesso loro di chiudere vittoriosi un match dall’esito non certo così scontato.

Nella gara di andata, in terra labronica, Eugenio Panzera e compagni avevano racimolato due punticini entrambi ottenuti a scapito di Andreani, mentre contro Iannis e Stoyanov c’era stato ben poco da fare. Sabato, a dare veramente fastidio ai nostri, vincendo tutte le tre partite disputate, è stato il non più giovane Ivan Stoyanov, classe 1954, già atleta top a livello mondiale (n. 36 al mondo nel 1978). Il bulgaro vive a Livorno dal 1988 e qui allena la locale società del Bernini. Suo figlio Niagol è attualmente il miglior atleta italiano; tesserato per il gruppo sportivo delle Fiamme Azzurre, disputa il campionato francese di Pro A con la squadra di Caen.

Il match, che si è chiuso con il punteggio di 5 a 3, ha visto i nostri imporsi con estrema sicurezza a Iannis e Dominici, lasciando loro un solo parziale. Due punti del capitano, due di Simone Cagna ed uno di Vincenzo Carmona per assicurare ai lanieri una posizione di classifica ideale per l’assalto finale ad una quarta piazza che varrebbe veramente moltissimo. Per l’AssiBiella, nel campionato di C1, ormai è stato recitato il de profundis. Con il 5 a 0 subito sabato per mano del S. Salvatore il campionato si è, quantomeno per il verdetto finale, concluso. I monferrini, che già potevano contare su di una formazione di tutto rispetto, si sono ancora rinforzati. Contro i portacolori del sodalizio biellese, oltre Pero e Calabrese hanno schierato il redivivo Alessandro Casaschi, inattivo da un paio di anni, che nella stagione agonistica 2017/18 ha militato in A2 tra le fila del Milano Sport.

Il risultato finale era scontato, anche se il punto della bandiera poteva anche arrivare. Sul quattro a zero infatti, gli ospiti hanno fatto scendere in campo Berta contro cui, però, Tommy Ferraris, avanti due set a zero, non è riuscito vincere. Niente da fare anche per Adrian Panaite, Francesco Gamba e Pietro Furno. Per Biella Legno, nel campionato di C2, l’avversaria di turno, l’Alessandria, non presentava particolari difficoltà. Comunque, ogni incontro va sempre affrontato con la giusta concentrazione, il passo falso è sempre in agguato.

Questa volta tutto è filato abbastanza liscio. I nostri, privi di capitan Stefano Erba, fermo per problemini muscolari, si impongono con il punteggio di 5 a 1 con due vittorie di David Dabbicco e Luca Lanza ed una di Nicolò Manfredi superato dal sempre ostico difensore Rangone. Completavano la formazione mandrogna Armano e Bovone. La classifica del girone vede appaiate in vetta le due formazioni novaresi, Regaldi e Novara, in terza piazza, a due lunghezze, il Biella Legno. Le prossime due giornate di campionato vedranno i nostri concittadini opposti, prima al Novara, in casa, e poi contro la Regaldi in trasferta. Ed allora tutto si deciderà. Vittoria forse determinante, ai fini della salvezza, quella ottenuta dalla RDM nel campionato di D1.

I nostri, contro gli atleti del Baveno, si sono imposti con il punteggio di 5 a 3. Con i due punti di Emanuele Gritti, su Scodes e Daniele, i due di Luca Formagnana, su Incarbone e Daniele e quello di Domenico Api su Scodes, i biellesi chiudono un match che, proprio per l’alta posta in palio, è stato molto teso e nervoso. Nel girone C del campionato di D2, bella vittoria, per 5 a 3, della Barbera Auto contro l’Ivrea. E’ stata ancora una volta l’accoppiata Fabio Cosseddu e Matteo Passaro a condurre alla vittoria il team laniero. Anche se, occorre dire, Tommaso Ferraro, contro Pettenon, sia andato qualcosa più che vicino alla vittoria.

La partita tra i due si è infatti chiusa alla bella con gli ultimi due set terminati con il punteggio di 13 a 11 e con una manciata di match-point non sfruttati da parte del nostro bravo atleta. A secco è rimasto Riccardo Felissati che ha giocato una sola partita contro Benedetto. Completava la formazione eporediese il rientrante Nicolet. La giovane formazione locale, al primo anno in questo campionato, si trova brillantemente piazzata in quarta posizione.

Per la Pizzeria Giordano, che disputa anch’essa, nel girone A, il campionato di D2, l’esito del match, che li ha visti opposti al Baveno, è stato sfavorevole. 5 a 2 il punteggio finale in favore dei lacuali con i nostri punti conquistati, da Marco Solesio e Remus Ozarchevici, su Ricca. Contro Zanetta e Gardella c’è stato ben poco da fare. Per i nostri colori sono scesi in campo anche Tommaso Spriano e Vittoria Furno. I campionati riprenderanno il primo week-end di marzo con le squadre del tennistavolo Biella nuovamente impegnate tra le mura amiche dell’ITI.