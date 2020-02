Tennis, il Trofeo Passera è vero tabù per il C.T. Sandigliano sconfitti in finale

Non c’è stata la tanto sognata vittoria finale al Trofeo Passera per i ragazzi del C.T. Sandigliano. Una vittoria che sarebbe stata anche meritata per gli atleti del circolo Biellese, visto quanto è successo durante la semifinale disputata sabato in quel di Caselle Torino. Semifinale che ha visto l’infortunio del forte Bartolo Struppa costretto al ritiro per una contrattura con conseguente rinuncia alla finale conquistata prima con la vittoria del secondo singolarista e capitano Paolo Gauzolino e poi nel doppio con lo stesso capitano in coppia con Riccardo Zucconelli, dopo due set giocati in modo impeccabile per i ragazzi di Sandigliano contro il D.L.F. Rosselli di Torino.

Tornando alla finale disputata (terza volta nella storia ma mai vinta) domenica 16 febbraio, sempre al Circolo dell’aeroporto Torinese, sede della Famiglia Passera che ogni anno mette a disposizione il Trofeo, è stato un match difficile contro una formazione S.S. Centro Sport Torino (ex Stone Age) che ha schierato due singolaristi ex seconda categoria. Senza l’infortunato Struppa, i Sandiglianesi sono costretti a far scendere in campo dopo lunga assenza un Mauro De Caria non in perfette condizioni fisiche e nemmeno il capitano Gauzolino seppur carichissimo dopo le due felicissime prestazioni in semifinale riescono ad impensierire i forti Torinesi. Sfuma cosi l’ennesima occasione per la vittoria ma rimane la soddisfazione di aver raggiunto la finale.