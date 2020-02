Teens Cossato allunga in vetta, mattatori Bergamaschi e Alberto

Vittoria importante del Fanton Teens Cossato, che espugna 60-53 il parquet di Piossasco (terza forza del campionato) e, complice il ko di Cuneo a San Mauro, allunga in classifica, consolidando il proprio primato e portando a 6 i punti di vantaggio sulla più immediata inseguitrice.

La squadra di Bertetti scende in campo con la massima determinazione e dopo aver preso le misure ai padroni di casa (avanti 7-3 dopo 4 minuti), piazza subito un parziale di 12-2 con Bergamaschi e Alberto grandi protagonisti. Sono proprio la guardia classe '98 e l'ala del '99 gli mvp di una partita che il Teens controlla senza mai sbandare: contro la miglior difesa del torneo, Cossato non concede nulla agli avversari, che non segnano mai più di 4 punti consecutivi e restano quasi sempre in doppia cifra di svantaggio. Massimo vantaggio sul 39-54 a inizio quarto periodo. Oltre ai 16 punti di Bergamaschi e ai 16 con 11 rimbalzi e 24 di valutazione di Alberto, il Teens trova anche un super Santarossa da 14 rimbalzi, 3 assist e 7 falli subiti.

«Sono contento per i ragazzi» ha detto coach Gianpiero Bertetti «che hanno affrontato la partita nel migliore dei modi, mettendo in campo fin dall'inizio grande energia e determinazione. Questa vittoria è importante, ma non ancora decisiva, perché con 10 partite da giocare sappiamo di non poterci permettere distrazioni». Nel prossimo turno Cossato ospiterà Kolbe Torino, match in programma venerdì alle 21,15 al Pala BonPrix di Biella.

Alter Piossasco-Fanton Teens Cossato 53-60 (12-15; 23-33; 36-47).

Cossato Bergamaschi 16, Alberto 16, Cerri 2, Santarossa 5, Chiavassa 4, Dotti 5, Murta, Squizzato 4, Castagnetti 8, Guelpa ne, Lavino ne. Allenatore: Gianpiero Bertetti.