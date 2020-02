Ginnastica Piemonte a Leinì: vittoria per Rebecca Pulze e Giulia Gavazzi

Apertura di stagione per la ASD Ginnastica Piemonte a Leinì nella gara regionale di ritmica individuale di PGS, ente di promozione sportiva; 150 le ginnaste piemontesi presenti, undici le atlete biellesi in gara nei livelli B, C e D. Nella categoria propaganda Rebecca Pulze dimostra maturità espressiva e ottimo maneggio classificandosi 1^ al cerchio, 4^ al corpo libero e 4^ in classifica generale su 12 partecipanti. La sua compagna Elisa Tricarichi Perruccio è 7^ a cerchio e corpo libero, ancora insicura sulle sue reali potenzialità. Bella conferma per Matilde Bessolo, atleta Senior, unica della categoria ma proprio per questo lodevole per dedizione e amore per la ginnastica. Applaudita per i suoi esercizi espressivi e coinvolgenti, interpretati con maturità ed esperienza.

Nella categoria U15 tanti bei piazzamenti per ginnaste finalmente sicure e tecnicamente apprezzabili. Condotta di gara per tutte lineare, senza perdite di attrezzo o errori compromettenti. Vince alla palla Gavazzi Giulia, precisa ed elegante, e 3° al corpo libero, poi tanti piazzamenti al 2° posto: Marcone Alice al cerchio, Strona Ginevra al corpo libero, Tricarichi Giulia alla palla. Giulia Saramin 6° al corpo libero, Berrone Sofia è 3° alla cerchio e 6° alle clavette. Ramella Mine’ Lisa conquista il bronzo in corpo libero e palla. In U17 Marcone Alessia è 2° alla palla e 3° al cerchio e 3° in classifica generale. Trasferta soddisfacente per le ragazze della DS Donatella Eterno, merito del lavoro collaborativo dello staff formato da Francesca Boggio, Veronica Pregnolato, Giada Pomini, Francesca Carbone.