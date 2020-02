Biella Motor Team, Luca Pieri d'argento sulla pista di Adria

Un inizio di stagione da incorniciare per Luca Pieri, esperto portacolori della scuderia Biella Motor Team che sabato 15 e domenica 16 febbraio è stato impegnato all'Adria Motor Show, rally che si è disputato sull'omonimo circuito di Adria, in provincia di Rovigo. Ha corso come navigatore di Simone Fumagalli, comasco di Erba con il quale aveva già gareggiato in alcune occasioni lo scorso anno, su una Skoda Fabia R5 conquistando un ottimo secondo posto assoluto a cui s'aggiunge il successo in classe R5.

Fumagalli e Pieri sono partiti con il piede giusto installandosi subito in terza posizione dietro ai favoriti della vigilia, il bresciano Luca Pedersoli con una più potente Citroën DS3 WRC ed il francese Robert Consani su un'altra Fabia R5. L'alfiere della Biella Motor Team ed il suo pilota hanno tenuto a bada gli avversari e quando, sul terzo tratto cronometrato, il transalpino ha accusato un forte ritardo a causa di una foratura hanno rilevato la seconda posizione assoluta senza più lasciarla, concludendo a 35"6 da Pedersoli.