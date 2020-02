Basket femminile - Con Tombolato e Gandini la bonprix Bfb "ribalta" Novara

Non era solo d'obbligo la vittoria, ma nel match casalingo contro Novara era necessaria un largo successo per ribaltare il -9 subito all'andata. Le premesse non erano delle migliori, in considerazione dell'assenza di Trucano e con Gandini febbricitante. Eppure la squadra allenata da coach Cardano ha saputo far fronte alle difficoltà e venire fuori alla distanza travolgendo le avversarie 64 a 48.

Partenza con difficoltà a segnare da entrambe le parti. I primi sei punti di Biella arrivano nei primi cinque minuti solo su tiri liberi. Poi Gandini inizia a bucare la retina su azione. La partita si accende, così come la fisicità delle avversarie, note per il gioco rude. La coppia arbitrale non concede irregolarità e Novara si carica di falli. A metà gara Biella conduce 29 a 21. Al rientro dall'intervallo lungo si spegne la luce biellese. Le ospiti iniziano la rimonta e con un parziale di 10 a 2 arrivano sul 31 pari. Finalmente le laniere riprendono le redini della partita. Con i canestri di Tombolato (21 punti finali) e Gandini (20, dopo i 22 della settimana scorsa), ma soprattutto la prova grintosa di Lambo, mattatrice sui rimbalzi, si riapre il divario nella fase finale del match, portando a 16 i punti di distacco che valgono il ribaltamento della differenza canestri.

Non è pienamente soddisfatto il coach biellese. ''Abbiamo vinto e prendiamo i due punti ma non possiamo avere sempre i momenti dove stacchiamo la spina e da +9 in un amen ci facciamo agganciare. La forza mentale in questo gioco fa tanto e noi a volte non mettiamo abbastanza forza mentale per evitare queste cose. Con Lapolismile servirà tutto un altro approccio mentale'.

'La prossima settimana vedrà la formazione del Basket Femminile Biellese ancora impegnata in casa, questa volta contro Lapolismile, unica formazione che cerca di mantenete il passo della capolista.

BONPRIX BFB - LA LUCCIOLA NOVARA: 64 - 48

Parziali: (15-10/29-21/43-33).

Tabellini Bfb: Tua, Celleghin, Guzzon, Borchio, Tombolato 21, Ramella 7, Lambo 4, Di Nubila 4, Gandini 20, Barbagallo 2, Ogliaro 2, Ricino 2. All. Cardano, ass.all. Toso