Oltre 400 firme raccolte ai gazebo della Lega FOTO

Grande successo ai gazebo della Lega biellese, di scena questo week end a Biella, Cossato, Mongrando, Ronco Biellese e Valdilana. Si sono tesserati 75 sostenitori e in due giorni sono state raccolte oltre 400 firme per le proposte di legge di iniziativa popolare per l’elezione diretta del Presidente della Repubblica, l’abolizione dei senatori a vita e per una legge elettorale maggioritaria.

“In questo modo, si tenderà veramente a un presidenzialismo con un Capo dello Stato eletto direttamente dai cittadini e a un sistema che assicura che chi prende un voto in più governi, senza alleanze nate dopo le elezioni e non rispettando la volontà popolare – spiegano gli esponenti del Carroccio biellese in una nota stampa - Vista la grande partecipazione non solo a Biella ma anche negli altri comuni, la Lega biellese tornerà presto in piazza con altri gazebo in tutta la provincia per raggiungere quante più persone ed essere presente su tutto il territorio. Intanto, sarà possibile firmare per le proposte di legge in tutti i comuni fino al 30 giugno. La Lega ringrazia tutti i militanti per il grande lavoro svolto questo fine settimana, accoglie i nuovi sostenitori e ricorda che ci si può tesserare tutte le sere presso la nostra sede provinciale. Inoltre, è attivo anche il tesseramento online”.