Banchetto di Forza Italia a Biella contro la riforma Bonafede

Nuovo banchetto di Forza Italia a Biella a sostegno dell'iniziativa parlamentare contro la riforma Bonafede. “È in atto a livello nazionale una massiccia campagna di sensibilizzazione dei cittadini che vede Forza Italia impegnata in prima linea contro una riforma che, invece di abolire i processi lenti li trasforma in processi a vita – spiega Alberto Fenoglio, coordinatore provinciale d Forza Italia Biella - Questa riforma è una potenziale condanna per gli innocenti, come dimostrano le 26.412 persone che negli ultimi 25 anni sono state risarcite dallo stato per ingiusta detenzione. La vera innovazione sarebbe garantire sentenze in tempi ragionevoli per colpevoli e innocenti lavorando a livello organizzativo nelle procure e laddove sussistano evidenti carenze di personale”.