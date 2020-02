Da UTIC giardinaggio, spazzacamino, impianti elettrici e idraulici: 40 anni di storia ed esperienza

UTIC è una piccola azienda di Vigliano Biellese con 40 anni di storia ed esperienza alle sue spalle.

Daniele Crosa, titolare dell’azienda, è un giovane imprenditore pieno di idee innovative e molta voglia di fare. “L’idea di unire due aziende preesistenti nasce dalla voglia di continuare il progetto di mio padre – racconta Daniele – che, negli anni, aveva già costruito una rete ed una sua figura professionale in tutto il biellese. Ho scelto di aggiungere l’uso delle nuove tecnologie e i nuovi sistemi elettronici di controllo, per migliorare la parte idraulica e di manutenzione dei sistemi di riscaldamento, unendoli alle attività di mio suocero che, anche lui da più di 40 anni, si è occupato di manutenzione di caldaie e impianti di condotti fumari”.

L’azienda è specializzata in progettazione, installazione e manutenzione di impianti civili e industriali.

Dispone di un organico pronto e qualificato per la cura di impianti nel settore elettrico, specializzandosi nel cablaggio di reti dati certificate, impianti di distribuzione elettrica civile, impianti domotici, telefonici, sistemi di automazione, videosorveglianza e antifurti di ultima generazione. È strutturata e certificata per l’installazione di impianti di climatizzazione, per la sostituzione e la manutenzione di impianti idraulici, a gas, caldaie, boiler e ristrutturazione di bagni.



“I maggiori cambiamenti attuati nel tempo in azienda sono legati alla cura ed alla gestione della casa di ogni cliente. Oggi per le persone è importante avere un controllo ed una gestione completi a 360 gradi anche quando si è fuori dalla propria abitazione. Sicuramente gli impianti si sono evoluti e, con loro, anche la loro gestione”.





UTIC tratta inoltre canne fumarie certificate, allacciamento di caldaie e stufe (gas, gasolio, legna, pellet) tradizionali e canalizzate, effettua video-ispezioni per l’integrità dei condotti ed esegue analisi di combustione dell’impianto di riscaldamento. Tramite collaborazioni esterne, si occupa di bonifica ed inertizzazione di vecchie cisterne di combustibile e della riqualificazione delle stesse creandone un deposito per acque piovane.

“UTIC nasce proprio dall’unione dei vari tecnici per creare impianti certificati (come si evince dalla sigla, per l’appunto), e si contraddistingue nel mercato perché, con un’unica azienda, riesce ad offrire un servizio completo su ogni necessità di casa: impianti elettrici, impianti di riscaldamento, gestione e manutenzione del giardino e spazzacamino”.

Tra gli altri servizi ci sono il rinnovamento, la cura delle piante e del terreno dei giardini, tramite trattamenti mirati al risanamento naturale del verde: posa, semina, trasemina, manutenzione e taglio dell’erba. Viene progettata singolarmente la posa di sistemi di irrigazione con l’utilizzo (ove possibile) di acqua piovana o di pozzi artesiani privati. Infine, lo spazio verde può essere arricchito con la posa di opere murarie ed illuminazioni personalizzate.

“La cosa più importante per me è quella di riuscire a mantenere un vecchio tipo di artigianato “di paese” unendolo alla garanzia ed alla sicurezza richieste dal mercato. Ho voluto generare un’azienda che andasse a riprendere i vecchi ideali per poter dare affidabilità e garanzia al cliente per qualsiasi necessità, conoscendo personalmente il tecnico con cui avrà a che fare ogni volta che ne avrà bisogno”.

UTIC si trova in via Garibaldi 33, a Vigliano Biellese (BI).

Contatti:

Daniele: 348 0452659

Ufficio: 015 811621

Mail: info@utic-impianti.it

Sito: www.utic-impianti.it.