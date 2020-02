La magia delle piste notturne si accende a Bielmonte, dove il prossimo sabato 29 febbraio, sarà possibile provare questa magica esperienza dalle 18,30 fino alle 21. Per l'occasione l’impianto di illuminazione verrà acceso e permetterà a tutti gli sciatori di percorrere le piste in modo romantico e sicuro. Per informazioni contattare Icemont 015.744102 o via mail a info@bielmonteneve.it