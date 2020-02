A Crevacuore “I Percorsi dello Spirito”

Sabato 22 febbraio a Crevacuore si svolgerà l’incontro con cena chiamato “I Percorsi dello Spirito” con il diacono Pier Luciano Garrone. L'evento prenderà il via alle 19 nella Locanda dei Mercanti. Sarà un’occasione per incontrare persone che hanno fatto una scelta forte, raccontando il perché, il dove e il come; tutto ciò attraverso un dialogo sulle esperienze nella vita quotidiana del nostro tempo.

Come partecipare: è necessario il tesseramento all’associazione culturale di Bosone (con un costo pari a 10 euro). La cena è riservata ai soci e necessita di una prenotazione.

Per ulteriori informazioni: Locanda dei Mercanti 015/0998211 - atl.biella.it.