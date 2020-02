Carnevale di Biella, conto alla rovescia per lo show al Piazzo con gli Explosion

Il prossimo venerdì, 21 febbraio, sarà la piazza Cisterna del Piazzo l’assoluta protagonista del Carnevale di Biella 2020. A partire dalle 20 e fino a tarda notte ci sarà la serata mascherata più divertente dell’anno; alle 22 show con l’Explosion Band e a seguire Dj Set con i ragazzi del Reload Sound Festival. Gli ingredienti sono quelli giusti per una serata di grande musica, con ingresso libero e gratuito per tutti. Per l’occasione il servizio della funicolare resterà in funzione fino alle ore 2.

L’evento rientra nel Carnevale di Biella 2020, con l’organizzazione della Pro loco Biella Valle Oropa, con il coinvolgimento dello staff del Reload Sound Festival e con il patrocinio del Comune di Biella. Alex, Elisa, Lord Byron, Bat e Dario, insieme in tour da 5 anni con la top show band italiana e con all'attivo una media di 170 concerti a stagione, danno ora vita al progetto Explosion, il primo Energy Disco Show italiano. Uno spettacolo senza pause in cui le migliori Hit dance (e non solo) che ci hanno fatto scatenare dagli Anni 70 fino ad oggi sono impreziosite da acrobatiche coreografie, repentini cambi d'abito, una scintillante scenografia e soprattutto tanto coinvolgimento. Uno show ad altissimo tasso d'energia in cui le splendide voci di Elisa e Alex si alternano con quelle sorprendenti di Bat, Byron e Dario creando un impatto vocale straordinario.

Spiega Christian Clarizio, presidente della Pro loco Biella Valle Oropa: “Siamo molto contenti della collaborazione con i ragazzi del Reload, quest’anno il format individuato sarà quello di avere una band di richiamo nella prima parte della serata, che può coinvolgere sia i più giovani sia i più adulti. Invitiamo tutti a partecipare mascherati con tanta voglia di divertirsi”.

“Il cambio di data da sabato a venerdì - dice l’assessore alle Manifestazioni della Città di Biella Massimiliano Gaggino - è stato deciso per non accavallare gli eventi del calendario. Inoltre non ci saranno sovrapposizioni nemmeno con il calendario di Ivrea. In più volevamo offrire una serata particolare ai biellesi. Oltre al Dj set ci sarà un’orchestra dal vivo amata dai biellesi, per fare un po’ di festa anche in inverno. Inoltre ci sarà una preview per i 10 anni di festeggiamento del Reload”.