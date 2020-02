Dal Nord Ovest - Rogo nella notte, fronte per 200 metri

Stoppie a fuoco, nella serata di domenica, a Caresana, nel tratto compreso tra la provinciale del Monferrato e via Vercelli. Il rogo ha interessato un fronte di circa 200 metri di residui di potature dei pini: sul posto, per le operazioni di messa in sicurezza, è intervenuta una squadra dei Vigili del Fuoco volontari di Trino. L'intervento intervento è valso alla estinzione dell’incendio e alla messa in sicurezza dell'area interessata.