Un bambino di 5 anni è stato investito nel pomeriggio di oggi, domenica 16 gennaio, a Cigliano, in corso D'Annunzio. Il piccolo stava passeggiando con il suo papà quando è stato improvvisamente colpito dal mezzo.

Il bambino è stato trasportato in ambulanza all'ospedale di Chivasso in codice rosso, ma l'aggravamento delle sue condizione ha richiesto il trasferimento in elisoccorso al Regina Margherita di Torino.