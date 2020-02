Versa 13mila euro per auto ma la concessionaria non esiste. Incubo per una 22enne biellese

Un'altra truffa nel mondo delle quattro ruote. Secondo quanto raccontato alle forze dell'ordine, una donna di 22 anni, residente nel Cossatese, ha versato una caparra di ben 13mila euro per l'acquisto della sua prima auto. Ma ben presto il sogno si è tramutato in un incubo: la giovane ha infatti scoperto che la concessionaria torinese non esisteva più e il proprietario si era reso irreperibile. Quest'ultimo, a seguito di attività d'indagine, è stato in seguito rintracciato dai Carabinieri della compagnia di Biella e denunciato per truffa: si tratta di un uomo di 42 anni, originario del Vercellese, con diversi precedenti per il medesimo reato.