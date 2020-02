Non lo vedono da ieri, 57enne trovato incosciente nella sua abitazione

Non lo vedevano in circolazione da ieri mattina e non rispondeva alle chiamate. E' stato trovato incosciente, un uomo di 57 anni nella sua abitazione di Mezzana Mortigliengo. Ad allertare i soccorsi i vicini di casa, poco dopo le 17,30 di oggi lunedì 17 febbraio. I Vigili del Fuoco di Ponzone e Biella insieme ai Carabinieri della stazione di Valle Mosso, dopo aver aperto la porta e entrati nell'alloggio, hanno trovato l'uomo vestito ma disteso sul letto, in stato di incoscienza. In tutta fretta è arrivata nel paesino della Valle di Mosso un'ambulanza medicalizzata.

All'indirizzo è arrivato, poco dopo, anche il sindaco Alfio Serafia. I sanitari del 118 hanno dovuto operare per svariati minuti prima di stabilizzare l'uomo. Poi lo hanno trasportato ancora incosciente al pronto soccorso dell'ospedale di Ponderano. Dalle testimonianze, il 57enne abita da solo ma non soffrirebbe di alcuna patologia. Saranno gli esami clinici e approfonditi a stabilire l'esatta diagnosi.