Muore a 59 anni lo chef Carlo Maggi, Biellese in lutto. Il ricordo dei colleghi

Biellese in lutto per la morte di Carlo Maggi, scomparso all'età di 59 anni a causa di un brutto male che non gli ha lasciato scampo. Maggi lavorava come cuoco all'Agorà Palace Hotel di Biella ed era molto conosciuto in città.

“La famiglia Tosetti, insieme a tutto lo staff degli hotel Agorà Palace e Augustus, si unisce al dolore dei famigliari dello Chef Carlo Maggi – spiegano in una nota i colleghi - Un collaboratore esemplare, un lavoratore d’altri tempi che per due decenni anni ha fatto parte della nostra grande famiglia. Carlo aveva la rara capacità di trovare sempre la soluzione a qualsiasi problema, era un professionista d’esperienza e di sostanza, un esempio per l’impegno e la perseveranza dedicata alla sua passione, la cucina. Vogliamo ricordarti così, sorridente nella tua cucina che per 20 anni è stata il tuo regno. Come solo i grandi professionisti sanno fare, hai fatto del tuo lavoro tutta la tua vita, instancabilmente, con tanto impegno, dedizione e passione. Grazie Carlo, con affetto e stima – i tuoi colleghi”.

Nel tardo pomeriggio di oggi, alle 17.30, si terrà il santo rosario in Duomo a Biella. Domani, martedì 18 febbraio, avranno luogo i funerali, sempre nella Cattedrale di Biella, alle 15. Dopo la funzione religiosa, la salma riposerà nel cimitero di Ponderano.