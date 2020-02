Auto capottata a Pray, due feriti trasportati in ospedale a Borgosesia

Incidente autonomo a Pray intorno alle 21 di ieri sera, 16 febbraio. Per cause ancora da accertare, una Citroen Berlingo è finita fuori strada capottata. Sull'auto erano in quattro ma solo due di loro sono rimasti feriti lievemente e per questo trasportati dal 118 all'ospedale di Borgosesia per le cure del caso. Nell'impatto, la vettura ha perso del carburante: per questo sono intervenuti i Vigili del Fuoco, che hanno messo in sicurezza il mezzo e la zona coinvolta. Con loro anche i Carabinieri, a cui spetta ora il compito di stabilire dinamiche e cause dell'accaduto.