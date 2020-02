Serata danzante, maschere e fagiolata: arriva il Carnevale di Tavigliano

Una due giorni di allegria e puro divertimento. Torna come tutti gli anni il Carnevale di Tavigliano, in programma il 29 febbraio e il 1° marzo: dalle 19.30 di sabato, nei locali del polivalente, si terrà la bagna cauda con serata danzante a seguire. Per partecipare alla cena è obbligatoria la prenotazione entro mercoledì 26 febbraio ai numeri: 3358068192, 3485674287 o presso i bar e negozi del paese.

Domenica, invece, dalle 15, sempre al salone polivalente di Tavigliano avrà luogo il Carnevale dei Bambini seguiti dagli animatori dell'oratorio con balli, giochi e tanto divertimento!!Dalle 15.30 avrà inizio la distribuzione della fagiolata.