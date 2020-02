Coriandoli e giochi a Su Nuraghe, il Carnevale che insegna a crescere

Si è svolto nel pomeriggio di domenica 16 febbraio il tradizionale Carnevale dei bambini di Su Nuraghe. Nella sede del circolo dei Sardi Biella si sono radunati molti bambini per trascorrere qualche ora di divertimento e spensieratezza in compagnia dei genitori e della giovane animatrice Caterina (13 anni) che ha intrattenuto i più piccoli con il truccabimbi, giochi musicali, sculture di palloncini, il mosaico di coriandoli e l’immancabile “pentolaccia”.

Al termine dei giochi è seguito un rinfresco a base di dolci sardi, tipici del Carnevale. La partecipazione di bimbi di tutte le età ai vari momenti comunitari organizzati da Su Nuraghe è indice della vitalità del circolo che da più di 40 propone iniziative ludico-culturali dedicate a grandi e piccini. In particolare la festa del Carnevale, il giocare insieme, rappresentano per i bambini un’occasione di crescita e di apprendimento che assume quindi un forte valore educativo. Attraverso il gioco e la finzione i bambini si “esercitano” a diventare grandi, in una palestra che insegna loro non solo a prendersi cura di sé, ma anche a entrare in relazione con gli altri.