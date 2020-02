Soccorso Alpino Biella, esercitazioni e prove di assistenza a Bielmonte FOTO

Addestramento invernale per il Soccorso Alpino biellese. Una decina di tecnici hanno partecipato sabato pomeriggio ad un'esercitazione a Bielmonte. Qui, i volontari hanno preso parte a diverse simulazioni, come l'imbarellamento dell'infortunato e la sua conduzione con barella su terreno innevato. Ancora una volta, l'addestramento è stato reso il più veritiero possibile proprio per consentire ai presenti di comportarsi correttamente in casi simili.