Massimo Giletti minacciato di morte in diretta tv

Minacce di morte a Massimo Giletti. È accaduto ieri sera, nel corso della diretta tv di Non è l'Arena: dopo aver allontanato dallo studio televisivo l'ex brigatista Raimondo Etro, il conduttore biellese ha ricevuto pesanti commenti sui canali social. “Qualcuno ha scritto 'Spero ti sparino in bocca' – ha riferito Giletti davanti alle telecamere - Le minacce non mi fanno paura. Me ne arrivano tutti i giorni”.

Poi su Etro, il giornalista ha precisato: “Sono dispiaciuto di aver dovuto mandare fuori dallo studio l'ex brigatista, ma nel momento in cui si dicono certe cose...forse Etro non era lucido: le mani insanguinate è una cosa che non si può dire qua”. Infine, Giletti ha rivolto la sua attenzione all'autore della minaccia: “A te che hai scritto 'Sparami in bocca', ti aspetto. Voi scrivete, ma non ne avete il coraggio. Non mi spaventate, mi intristite: la storia vi ha condannato".