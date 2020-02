Lascia Biella il questore Alfredo Nicola Parisi: "Arrivi con scetticismo poi te ne vai con un bellissimo ricordo"

"Ringrazio tutti gli appartenenti della questura personale e funzionari che mi hanno supportato. Mi hanno dato una mano e sono soddisfatto per i poliziotti e il loro operato in provincia. Così come la società biellese le cui persone che ho conosciuto ho notato un elevato senso dello stato forse dovuto alla storia". Sono le parole di commiato da Biella del questore Alfredo Nicola Parsi che il 24 febbraio inizierà una nuova avventura come direttore della Polizia di frontiera con sede all'aeroporto di Linate.

Si era insediato a Biella il primo febbraio 2017 a fronte del pensionamento del collega Salvatore Perrone. Ora un nuovo incarico a circa tre anni e mezzo dal possibile pensionamento. "Vado a fare un’esperienza nuova e sono entusiasta e cercherò di dare il massimo -racconta Parisi-. La mia sede sarà Linate, zona di polizia di frontiera, come responsabile della sicurezza dei tre aeroporti lombardi e delle frontiere. Lunedì prossimo entrerò in servizio".

Abitare e vivere Biella e il Biellese è un'esperienza che è rimasta nel cuore dell'ormai ex questore. "Arrivi in città con scetticismo - prosegue Parisi- poi la vivi e te ne vai con un bellissimo ricordo. Lascio tanti amici, dentro e fuori dalla questura e tornerò a salutarli sicuramente. Il mio maggiore riconoscimento è passeggiare in via Italia, essere riconosciuto dalla collettività e ricevere i loro ringraziamenti per i servizi che sono un nostro dovere.

Il nuovo questore di Biella si chiama Gianni Triolo a Pisa dal 2016 come questore vicario. Arriva a Biella lunedì 24 febbraio. "A lui lascio un ufficio sicuramente migliorabile -conclude Alfredo Nicola Parisi- funzionari giovani ma affidabili, ispettori e poliziotti che conoscono il loro lavoro. Lascio in eredità una questura di particolare efficienza, una fattore che non dico solo io ma che arriva dal riconoscimento esterno, indice di oggettività e per me, motivo d’orgoglio" .