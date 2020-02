Oggi è la Festa Nazionale del Gatto e con loro anche del direttore generale di Newsbiella

Sono circa 7 milioni i gatti nel nostro Paese e oggi 17 febbraio è la festa nazionale. Cade in questo mese proprio perché febbraio, secondo una vecchia tradizione, è il "mese dei gatti e delle streghe" e perché il 17 è quel giorno comunemente associato alla sventura, un cliché che accompagna i mici ancora oggi. La sinistra fama del 17 è determinata dall'anagramma del numero romano che da XVII si trasforma in “VIXI” ovvero “sono vissuto”, di conseguenza “sono morto”. Non così per il gatto che, per leggenda, può affermare di essere vissuto vantando la possibilità di altre vite. Il 17 diventa quindi “1 vita per 7 volte", ecco il perché la leggenda parla delle loro "7 vite".

Anche il "direttore generale" di newsbiella.it è Nanogatto, presente in redazione tutti i giorni escluso chiaramente il sabato e la domenica. Lui gira, controlla, ispeziona, riposa ma non dorme, si lascia accarezzare (quando ne ha voglia), tenta di andare a prendersi una boccata d'aria ogni qualvolta si apra la porta d'ingresso. Insomma, non troppo efficiente ma molto presente, questo sì. Un vero "direttore generale" in pectore. Ma tutti quanti gli vogliamo un mondo di bene.