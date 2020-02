Armonie in Corte presenta: “Metti una sera a Cena”, la Baraggia incontra il Brasile FOTO

Il 22 febbraio un nuovo, gustoso ed elettrizzante appuntamento è pronto per deliziare i palati da Armonie in Corte. Il periodo del carnevale è sempre ricco di colori, gioia e divertimento: sulla scia di questo clima di festa, Armonie in Corte propone ai suoi ospiti una serata evento con piatti che verranno accompagnati sulle note della musica Swing.

Dalle 20 del 22 febbraio, il trio Not Only Swing farà da colonna sonora a “Metti una sera a Cena, la Baraggia incontra il Brasile” una degustazione musicale a buffet con un menù carnevalesco che richiama le ricette tradizionali brasiliane, ma che esalta il riso delle nostre zone: per questo evento è stato selezionato da Riso & Riso il Carnaroli di Acquerello, grazie al quale ogni ospite potrà ritrovare i gusti del territorio.

Il Carnevale 2020 di Armonie in Corte vi aspetta il 22 febbraio alle ore 20,00 a Buronzo.

Per maggiori informazioni e prenotazioni: prenotazioni@armonieincorte.it – tel. 351 5020607 o sul sito ristorantearmonieincorte.com