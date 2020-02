Virtus: così non va. Ad Acqui arriva l'ennesimo ko in trasferta

Non è bastato il tifo dell'under 14 in tribuna e vittoriosa ieri in terra alessandrina, non sono bastate Fornara e El Hajjam le migliori nerofucsia per evitare l'ennesimo ko in campo esterno. La Virtus, sebbene incerottata dai postumi influenzali di Baratella e Zecchini, in campo alternate a Mainini e Letizia Anello, ha disputato una delle peggiori gare della gestione Venco. Ad Acqui è finita 3-0 per le padrone di casa. In partita fino al 13esimo punto dei primi due set la Prochimica ha poi spento la luce èer chiudere le due frazioni a 18. Il terzo set, finito a 13, è la naturale conseguenza dell'andamento della gara. questo mal di trasferta non si riesce a guarirlo.

Difficile capire cosa scatti nella testa delle giocatrici che alternano prestazioni ottime al PalaSarselli a match veramente sottotono come ieri sera ad Acqui. "Una gara che non abbiamo giocato -commenta coach Venco-. Ci siamo squagliati in fretta. Dobbiamo trovare un modo di stare in campo aggressivo ma spesso le giocatrici non riescono a portare sul parquet quello che hanno dentro e ad essere rabbiose nei momenti giusti" La classifica rimane cortissima con 7 punti tra l'attuale posizione della Virtus e la quarta in classifica. Siamo alla seconda giornata di ritorno e tutto è ancora possibile. Bisogna crederci, bisogna guarire dai propri malesseri. "Siamo solo alla seconda giornata -conclude Venco- questa era una gara solo da giocare e non fondamentale come qualcuno poteva pensare".

Arredo Frigo Makhymo-Prochimica Virtus Biella 3-0

Parziali: 25-18, 25-18, 25-13.Prochimica Virtus Biella: Anello I., Anello L. 2, Mariottini 1, Baratella (L), El Hajjam 10, Walther 2, Frascarolo, Fragonas 6, Diego 3, Bazzani ne, Zecchini, Venco C., Mainini (L), Fornara 12. All.: Venco.

Gli altri risultati. Florens Re Marcello-Capo d’Orso 3-0, Parella-Cremona 1-3 , Igor Trecate- Don Colleoni 1-3, Albese-Lilliput 3- 0, Costa Volpino-Alsenese 0-3 . Riposa Picco Lecco.

La classifica. Picco Lecco 34, Albese 34, Cremona 29, Costa Volpino 23, Lilliput 23, Alsenese 22, Don Colleoni 21, Arredo Frigo 20, Florens Re Marcello 19, Igor Volley 17, Prochimica Virtus Biella 16, Capo d'Orso 12, Parella 0.