Scuola Pallavolo Biellese Super, al tappeto Parella Torino al PalaPajetta

Passi in avanti per Ilario Ormezzano Sai Scuola Pallavolo Biellese che, tra le mura amiche del PalaPajetta di Biella, supera col punteggio di 3-1 la temibilissima Volley Parella Torino. Secondo successo di fila per i biellesi e quinto posto in cassaforte, con 28 punti e distante appena 4 lunghezze dalla terza posizione del girone. Primo set incanalato sui giusti binari, con i ragazzi di coach Barazzotto abili ad arginare la manovra di gioco avversaria e a chiudere con un buon margine di punti (25-18).

“Nel secondo – analizza Barazzotto – siamo rientrati in campo molto bene ma alla lunga abbiamo subito la loro veemente reazione. Non ce l'aspettavamo. Negli altri set, ce la siamo giocata punto su punto e abbiamo sempre chiuso in vantaggio. Siamo stati bravi a soffrire e a reagire nei momenti di difficoltà contro una buona squadra come Parella Torino. Buona prova di maturità in un scontro diretto. Applausi per i ragazzi: da segnalare la buona prestazione del trittico Marchiodi-Ricino-Guala”.

Ilario Ormezzano Sai Scuola Pallavolo Biellese – Volley Parella Torino 3-1

Parziali: 25-18, 22-25, 25-22, 25-19.

Ilario Ormezzano Sai Scuola Pallavolo Biellese: Rastello 0, Roà 0, Ricino 14, Gallo 6, Marchiodi 15, Brusasca 3, Guala 16, Frison 4, Bagnasco 0, Silvestrini 4, libero Vicario. NE: Roncati. All. Barazzotto.