Mongrando in alto, 170 runners in cammino per le vie del paese FOTO

In 170 hanno preso parte questa mattina, domenica 16 febbraio, alla settima edizione della Mongrando in alto, gara podistica non competitiva organizzata da La Vetta Running e dedicata a Luisella e Fabrizio. 133 hanno affrontato il percorso di 5,6 chilometri partendo dalla parrocchia di San Lorenzo e attraversando le frazioni di San Michele, Ruta e Graziano.

A tagliare per primo il traguardo Paolo Orsetto, seguito a ruota da Luca Valz e Paolo Zilvetti. Tra le donne, Elisa Travaglini è arrivata prima di Tiziana Borri e Barbara Ricono Verna. 37, invece, sono stati i partecipanti della camminata. Al termine, distribuzione di torte ad atleti e simpatizzanti per una giornata di festa e all'insegna dello sport, da condividere appieno con i propri cari.