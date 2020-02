La Biellese, tris al Pozzo e respira. Fulgor ne prende 5 dall'Accademia FOTO

Giornata in chiaroscuro per le biellese impegnate nel girone di Eccellenza. La Biellese ritorna alla vittoria superando 3 a 0 la Pro Eureka e distanziandosi notevolmente dalla zona calda della classifica. La Fulgor, invece, cade in trasferta con l'Accademia Borgomanero: finisce 5 a 1 e per la squadra allenata da Mellano l'impresa della salvezza si fa sempre più ardua. Sono quattro ora le lunghezze alla zona play out.

Risultati del 20° turno

La Pianese vs Borgaro Nobis 1-0

Stresa vs Borgovercelli 1-1

Oleggio vs Città di Baveno 3-2

Accademia Borgomanero vs FR Valdengo 5-1

Alicese Orizzonti vs Pont Arnad Evanco 0-3

La Biellese vs Pro Eureka 3-0

LG Trino vs Rivoli 3-4

Aygreville vs Ro. Ce. 1-1

Classifica

Pont Arnad Evanco 42

Borgovercelli 37

Ro. Ce. e Aygreville 36

Borgaro Nobis 33

Alicese Orizzonti 32

La Pianese 30

Oleggio 26

La Biellese 25

Stresa 24

Accademia Borgomanero 23

Rivoli e LG Trino 21

Pro Eureka 19

Città di Baveno 18

FR Valdengo 14