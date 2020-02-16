Karneval Run 2020, le classifiche assolute

Record di partecipanti alla 4ª edizione della Karneval Run: ieri pomeriggio, sabato 15 febbraio, sono stati quasi in 750 ad attraversare festosi il cuore della città di Biella. Di questi, 134 hanno gareggiato nella corsa competitiva regionale approvata Fidal. Due nomi nuovi si aggiungono all'albo d'oro della Karneval Run: si tratta di Mamadou Yally (Athletic club 96 Alperia) con il tempo di 14’23” e di Giorgia Morano, classe 1989 del Cus Torino che ha concluso in 16’02”.
A completare il podio maschile l’inglese Edward Young (Pod. Valchiusella, 14’24”) e Filippo Rossi (Cus Torino, 14’30”). Primo biellese Alessandro Ferrarotti (Climb Runners) che ha terminato 4° in 14’47”. Tra le donne, secondo posto per la santhiatese Chiara Copelli (Runner Team Volpiano, 17’40”) seguita dalla biellese Eloisa Marsengo (Atl. Stronese, 18’03”).
I sei sul podio si sono divisi un montepremi in buoni valore di circa 500 euro, mentre dal terzo in poi sono stati consegnati premi in natura ai primi tre classificati delle 9 categorie d’età previste sia maschili sia femminili. Tutto questo grazie alla partnership con alcune aziende del territorio. A vincere la Karneval School la Scuola Primaria di Sandigliano.
Di seguito l'ordine di arrivo assoluto:
1
MAMADOU
YALLY
ATHLETIC CLUB 96 ALPERIA
00:14:23
2
EDWARD
YOUNG
PODISTICA DILETT. VALCHIUSELLA
00:14:24
3
FILIPPO
ROSSI
C.U.S. TORINO
00:14:30
4
ALESSANDRO
FERRAROTTI
A.S.D.CLIMB RUNNERS
00:14:47
5
PAOLO
ORSETTO
ATLETICA VERCELLI 78
00:14:48
6
DAVIDE
CANE
SAI FRECCE BIANCHE TRIATHLON
00:14:55
7
MARCO
GULMINI
ATL. SANTHIA'
00:15:24
8
GIORDANO
MONTANARI
FREE-ZONE
00:15:48
9
SIMONE
CANEPA
ATL. ALESSANDRIA
00:15:49
10
LEANDRO
DEMETRI
G.P. SOLVAY
00:15:50
11
FABIO
RIVA
A.S.D. VIGONECHECORRE
00:15:53
12
PAOLO
ZILVETTI
A.ATL. CANDELO
00:15:56
13
GIORGIA
MORANO
C.U.S. TORINO
00:16:02
14
MARCO
GHILARDELLI
ATL. SANTHIA'
00:16:17
15
ALESSANDRO
GHIRARDI
A.S.D. VIGONECHECORRE
00:16:18
16
ERMES
ZONCA
ATLETICA VALSESIA
00:16:22
17
EDOARDO
RUSSO
BUGELLA SPORT
00:16:28
18
GREGORIO
DEL SIGNORE
GRUPPO AMICI CORSA PETTINENGO
00:16:31
19
CHRISTIAN
AGNOLIN
GRUPPO AMICI CORSA PETTINENGO
00:16:32
20
PIETRO
SANSALONE
UNIONE GIOVANE BIELLA
00:16:33
21
LUCA
MAZZONE
ATLETICA VALSESIA
00:16:46
22
GIANNI
CHIORBOLI
ATL. SANTHIA'
00:17:01
23
NICOLO'
SCAGLIA
ATL. TRIVERO 2001
00:17:02
24
POLICARPO
CRISCI
A.S.GAGLIANICO 1974
00:17:03
25
GIANNI
SCHIRATTO
DURBANO GAS ENERGY RIVAROLO 77
00:17:04
26
ALESSANDRO
FARINA
S.A.F.ATLETICA PIEMONTE A.S.D.
00:17:05
27
ALESSIO
MENNONA
UNIONE GIOVANE BIELLA
00:17:17
28
MASSIMO
PASQUAL CUCCO
A.ATL. CANDELO
00:17:25
29
ANDREA
DE VENERE
PIETRO MICCA BIELLA RUNNING
00:17:27
30
PABLO
MARINO
PIETRO MICCA BIELLA RUNNING
00:17:32
31
CHIARA
COPELLI
RUNNER TEAM 99 SBV
00:17:40
32
JONATHAN
CUCCATO
G.S. FULGOR PRATO SESIA
00:17:43
33
ALESSANDRO
CHIARATI
LA VETTA RUNNING
00:17:55
34
ELOISA
MARSENGO
ATL. STRONESE-NUOVA NORDAFFARI
00:18:03
35
ANGELO
DI FRANCO
PIETRO MICCA BIELLA RUNNING
00:18:04
36
LUIGI
MELE
PIETRO MICCA BIELLA RUNNING
00:18:05
37
LUDOVICA
MEGNA
S.A.F.ATLETICA PIEMONTE A.S.D.
00:18:09
38
FEDERICO
SANGIORGI
PIETRO MICCA BIELLA RUNNING
00:18:11
39
WILMER
BERRA
G.S. ERMENEGILDO ZEGNA
00:18:14
40
MANUEL
DE MORI
G.S. ERMENEGILDO ZEGNA
00:18:16
41
MARCO
FERRANTINO
PIETRO MICCA BIELLA RUNNING
00:18:16
42
SALVATORE
MELE
PIETRO MICCA BIELLA RUNNING
00:18:18
43
EMILIANO
DI PALMA
A.ATL. CANDELO
00:18:19
44
GUALTIERO
FALCO
A.S.D. VIGONECHECORRE
00:18:22
45
ROBERTO
SERRA
G.S. SPLENDOR COSSATO
00:18:23
46
DAVIDE
MICHELETTI
GSA POLLONE
00:18:25
47
MARCO
BARESI
PIETRO MICCA BIELLA RUNNING
00:18:34
48
MASSIMO
RONZANI
ATL. TRIVERO 2001
00:18:43
49
RACHELE
YOUNG
PODISTICA DILETT. VALCHIUSELLA
00:18:48
50
RUBENS
GROSSO
G.S. ERMENEGILDO ZEGNA
00:18:52
51
TIZIANO
MARTINI
A.S.GAGLIANICO 1974
00:18:53
52
IVAN
CARANI
PIETRO MICCA BIELLA RUNNING
00:18:57
53
ATTILIO
MARCHETTI
A.S.GAGLIANICO 1974
00:18:58
54
PIERO ANGELO
ZANETTI
CAMPUS VARESE RUNNERS
00:19:04
55
MATTIA
MURA
PIETRO MICCA BIELLA RUNNING
00:19:10
56
MARCO
ERRIGO
RUNCARD
00:19:13
57
CORRADO
BELLI
GRUPPO AMICI CORSA PETTINENGO
00:19:15
58
TIZIANO
BERRA
A.ATL. CANDELO
00:19:18
59
MARCO
EULOGIO
PIETRO MICCA BIELLA RUNNING
00:19:19
60
DEBORA
GALLINO
ATL. ALESSANDRIA
00:19:21
61
VINCENZO
MERLETTI
A.S.D. VIGONECHECORRE
00:19:31
62
GIANLUCA
CODA
A.S.GAGLIANICO 1974
00:19:31
63
MARCO
BERNA
PIETRO MICCA BIELLA RUNNING
00:19:49
64
PAOLO
PISTONO
A.ATL. CANDELO
00:19:59
65
GABRIELE
CROCE
CAMPUS VARESE RUNNERS
00:20:11
66
ANDREA
ROSA
PIETRO MICCA BIELLA RUNNING
00:20:12
67
DANIELA
RAMELLA
PIETRO MICCA BIELLA RUNNING
00:20:13
68
SALVATORE
PELLEGRINO
PIETRO MICCA BIELLA RUNNING
00:20:15
69
ANDREA
ZANONE POMA
GRUPPO AMICI CORSA PETTINENGO
00:20:24
70
DAVIDE
ZACCHERO
A.S.GAGLIANICO 1974
00:20:26
71
CARLO
AGLIETTI
A.S.D. OLIMPIA RUNNERS
00:20:27
72
GIOVANNI
GRASSINI
CAMPUS VARESE RUNNERS
00:20:41
73
MILENA
FOGLIO STOBBIA
A.S.D. OLIMPIA RUNNERS
00:20:48
74
CLAUDIO
VALLE
S.S. VITTORIO ALFIERI ASTI
00:20:56
75
ANNA
GREPPI
A.S.GAGLIANICO 1974
00:21:03
76
GIANLUCA
SOTGIU
G.S. SPLENDOR COSSATO
00:21:06
77
ROBERTO
DANASINO
PODISTICA VIGLIANO ASD - UISP
00:21:09
78
FRANCESCA
RAVAROTTO
ATLETICA VALSESIA
00:21:27
79
MATHIAS
BALDO
READY TO RUN S.R.L.
00:21:37
80
MAURO
PERIA
PIETRO MICCA BIELLA RUNNING
00:21:40
81
DANIELE
DA ROIT
LA VETTA RUNNING
00:21:54
82
PAOLO
ORSETTI
PODISTICA VIGLIANO ASD - UISP
00:21:55
83
LUCIANO
BERNARDI
PIETRO MICCA BIELLA RUNNING
00:21:57
84
GIORGIO
LIMBERTI
A.S.D. OLIMPIA RUNNERS
00:21:59
85
ELISA
FRANZON
ATLETICA RUB. F.LLI FRATTINI
00:22:00
86
MARCO
GARAVAGLIA
U.S. SCALO VOGHERA
00:22:07
87
MASSIMO
CROCE
CAMPUS VARESE RUNNERS
00:22:20
88
PAOLA
BIROLO
A.S.D. OLIMPIA RUNNERS
00:22:24
89
ANNAMARIA
GALBANI
ALA ATL. ABBIATEGRASSO
00:22:29
90
SILVANO
ZONCA
ATLETICA VALSESIA
00:22:35
91
MASSIMILIANO
GAGGINO
LA VETTA RUNNING
00:22:42
92
ROBERTO
SECH
A.S.GAGLIANICO 1974
00:22:44
93
LOREDANA
PATTERI
PIETRO MICCA BIELLA RUNNING
00:22:48
94
LUCA
BOERIS
A.S.GAGLIANICO 1974
00:22:52
95
CARMELO
BLOISE
LA VETTA RUNNING
00:23:00
96
BASTIANO
DI GIOIA
READY TO RUN S.R.L.
00:23:03
97
PIERGIORGIO
AGNOLIN
A.S.GAGLIANICO 1974
00:23:12
98
SIMONETTA
TAGLIAVINI
A.ATL. CANDELO
00:23:15
99
ALESSANDRO
COLTRO
ATL. TRIVERO 2001
00:23:18
100
STEFANIA
ZANELLATO
A.S.GAGLIANICO 1974
00:23:20
101
SILVANO
ARIOLI
RUNCARD
00:23:21
102
ELENA
CIANINI
A.S.GAGLIANICO 1974
00:23:28
103
RENATO
BRUSA
A.S.GAGLIANICO 1974
00:23:32
104
ALBERTO
BLOTTO
READY TO RUN S.R.L.
00:23:51
105
FRANCO
FREGUGLIA
PODISTICA VIGLIANO ASD - UISP
00:24:41
106
LEO
ROFFINO
AMICI DEL MOMBARONE
00:25:10
107
GIANNA ANNITA
VACCARI
A.S.GAGLIANICO 1974
00:25:31
108
VALENTINA
FIORINA
PIETRO MICCA BIELLA RUNNING
00:25:35
109
VERONICA
GROSU
A.ATL. CANDELO
00:25:41
110
ANNAMARIA
MASSARO
LA VETTA RUNNING
00:25:52
111
ALBERTO
AGLIETTA
LA VETTA RUNNING
00:25:56
112
ALESSIA
ALBERTONE
A.S.D. OLIMPIA RUNNERS
00:26:33
113
GIOVANNI
SARI
LA VETTA RUNNING
00:26:41
114
MASSIMILIANO
DANIELE
READY TO RUN S.R.L.
00:26:42
115
CELSO
SODO
A.ATL. CANDELO
00:26:43
116
BARTOLOMEO
BONACCI
READY TO RUN S.R.L.
00:27:04
117
JESSICA
PETRILLO
READY TO RUN S.R.L.
00:30:02
118
ROMINA
LEONE
READY TO RUN S.R.L.
00:32:16
119
SANDRO
BONARDI
ASD ATLETICA PIDAGGIA 1528
00:32:17
120
PATRIZIA
CRESTANI
G.S. SPLENDOR COSSATO
00:32:19