Karneval Run 2020, le classifiche assolute

Record di partecipanti alla 4ª edizione della Karneval Run: ieri pomeriggio, sabato 15 febbraio, sono stati quasi in 750 ad attraversare festosi il cuore della città di Biella. Di questi, 134 hanno gareggiato nella corsa competitiva regionale approvata Fidal. Due nomi nuovi si aggiungono all'albo d'oro della Karneval Run: si tratta di Mamadou Yally (Athletic club 96 Alperia) con il tempo di 14’23” e di Giorgia Morano, classe 1989 del Cus Torino che ha concluso in 16’02”.

A completare il podio maschile l’inglese Edward Young (Pod. Valchiusella, 14’24”) e Filippo Rossi (Cus Torino, 14’30”). Primo biellese Alessandro Ferrarotti (Climb Runners) che ha terminato 4° in 14’47”. Tra le donne, secondo posto per la santhiatese Chiara Copelli (Runner Team Volpiano, 17’40”) seguita dalla biellese Eloisa Marsengo (Atl. Stronese, 18’03”).

I sei sul podio si sono divisi un montepremi in buoni valore di circa 500 euro, mentre dal terzo in poi sono stati consegnati premi in natura ai primi tre classificati delle 9 categorie d’età previste sia maschili sia femminili. Tutto questo grazie alla partnership con alcune aziende del territorio. A vincere la Karneval School la Scuola Primaria di Sandigliano.

Di seguito l'ordine di arrivo assoluto: