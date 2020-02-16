 / SPORT

SPORT | 16 febbraio 2020, 07:30

Karneval Run 2020, le classifiche assolute

Karneval Run 2020, le classifiche assolute

Record di partecipanti alla 4ª edizione della Karneval Run: ieri pomeriggio, sabato 15 febbraio, sono stati quasi in 750 ad attraversare festosi il cuore della città di Biella. Di questi, 134 hanno gareggiato nella corsa competitiva regionale approvata Fidal. Due nomi nuovi si aggiungono all'albo d'oro della Karneval Run: si tratta di Mamadou Yally (Athletic club 96 Alperia) con il tempo di 14’23” e di Giorgia Morano, classe 1989 del Cus Torino che ha concluso in 16’02”.

A completare il podio maschile l’inglese Edward Young (Pod. Valchiusella, 14’24”) e Filippo Rossi (Cus Torino, 14’30”). Primo biellese Alessandro Ferrarotti (Climb Runners) che ha terminato 4° in 14’47”. Tra le donne, secondo posto per la santhiatese Chiara Copelli (Runner Team Volpiano, 17’40”) seguita dalla biellese Eloisa Marsengo (Atl. Stronese, 18’03”). 

I sei sul podio si sono divisi un montepremi in buoni valore di circa 500 euro, mentre dal terzo in poi sono stati consegnati premi in natura ai primi tre classificati delle 9 categorie d’età previste sia maschili sia femminili. Tutto questo grazie alla partnership con alcune aziende del territorio. A vincere la Karneval School la Scuola Primaria di Sandigliano.

Di seguito l'ordine di arrivo assoluto:

1

MAMADOU 

YALLY

ATHLETIC CLUB 96 ALPERIA

00:14:23

2

EDWARD

YOUNG

PODISTICA DILETT. VALCHIUSELLA

00:14:24

3

FILIPPO

ROSSI

C.U.S. TORINO

00:14:30

4

ALESSANDRO

FERRAROTTI

A.S.D.CLIMB RUNNERS

00:14:47

5

PAOLO

ORSETTO

ATLETICA VERCELLI 78

00:14:48

6

DAVIDE

CANE

SAI FRECCE BIANCHE TRIATHLON

00:14:55

7

MARCO

GULMINI

ATL. SANTHIA'

00:15:24

8

GIORDANO

MONTANARI

FREE-ZONE

00:15:48

9

SIMONE

CANEPA

ATL. ALESSANDRIA

00:15:49

10

LEANDRO

DEMETRI

G.P. SOLVAY

00:15:50

11

FABIO

RIVA

A.S.D. VIGONECHECORRE

00:15:53

12

PAOLO

ZILVETTI

A.ATL. CANDELO

00:15:56

13

GIORGIA

MORANO

C.U.S. TORINO

00:16:02

14

MARCO

GHILARDELLI

ATL. SANTHIA'

00:16:17

15

ALESSANDRO

GHIRARDI

A.S.D. VIGONECHECORRE

00:16:18

16

ERMES

ZONCA

ATLETICA VALSESIA

00:16:22

17

EDOARDO

RUSSO

BUGELLA SPORT

00:16:28

18

GREGORIO

DEL SIGNORE

GRUPPO AMICI CORSA PETTINENGO

00:16:31

19

CHRISTIAN

AGNOLIN

GRUPPO AMICI CORSA PETTINENGO

00:16:32

20

PIETRO

SANSALONE

UNIONE GIOVANE BIELLA

00:16:33

21

LUCA

MAZZONE

ATLETICA VALSESIA

00:16:46

22

GIANNI

CHIORBOLI

ATL. SANTHIA'

00:17:01

23

NICOLO'

SCAGLIA

ATL. TRIVERO 2001

00:17:02

24

POLICARPO

CRISCI

A.S.GAGLIANICO 1974

00:17:03

25

GIANNI

SCHIRATTO

DURBANO GAS ENERGY RIVAROLO 77

00:17:04

26

ALESSANDRO

FARINA

S.A.F.ATLETICA PIEMONTE A.S.D.

00:17:05

27

ALESSIO

MENNONA

UNIONE GIOVANE BIELLA

00:17:17

28

MASSIMO

PASQUAL CUCCO

A.ATL. CANDELO

00:17:25

29

ANDREA

DE VENERE

PIETRO MICCA BIELLA RUNNING

00:17:27

30

PABLO

MARINO

PIETRO MICCA BIELLA RUNNING

00:17:32

31

CHIARA

COPELLI

RUNNER TEAM 99 SBV

00:17:40

32

JONATHAN

CUCCATO

G.S. FULGOR PRATO SESIA

00:17:43

33

ALESSANDRO

CHIARATI

LA VETTA RUNNING

00:17:55

34

ELOISA

MARSENGO

ATL. STRONESE-NUOVA NORDAFFARI

00:18:03

35

ANGELO

DI FRANCO

PIETRO MICCA BIELLA RUNNING

00:18:04

36

LUIGI

MELE

PIETRO MICCA BIELLA RUNNING

00:18:05

37

LUDOVICA

MEGNA

S.A.F.ATLETICA PIEMONTE A.S.D.

00:18:09

38

FEDERICO

SANGIORGI

PIETRO MICCA BIELLA RUNNING

00:18:11

39

WILMER

BERRA

G.S. ERMENEGILDO ZEGNA

00:18:14

40

MANUEL

DE MORI

G.S. ERMENEGILDO ZEGNA

00:18:16

41

MARCO

FERRANTINO

PIETRO MICCA BIELLA RUNNING

00:18:16

42

SALVATORE

MELE

PIETRO MICCA BIELLA RUNNING

00:18:18

43

EMILIANO

DI PALMA

A.ATL. CANDELO

00:18:19

44

GUALTIERO

FALCO

A.S.D. VIGONECHECORRE

00:18:22

45

ROBERTO

SERRA

G.S. SPLENDOR COSSATO

00:18:23

46

DAVIDE

MICHELETTI

GSA POLLONE

00:18:25

47

MARCO

BARESI

PIETRO MICCA BIELLA RUNNING

00:18:34

48

MASSIMO

RONZANI

ATL. TRIVERO 2001

00:18:43

49

RACHELE

YOUNG

PODISTICA DILETT. VALCHIUSELLA

00:18:48

50

RUBENS

GROSSO

G.S. ERMENEGILDO ZEGNA

00:18:52

51

TIZIANO

MARTINI

A.S.GAGLIANICO 1974

00:18:53

52

IVAN

CARANI

PIETRO MICCA BIELLA RUNNING

00:18:57

53

ATTILIO

MARCHETTI

A.S.GAGLIANICO 1974

00:18:58

54

PIERO ANGELO

ZANETTI

CAMPUS VARESE RUNNERS

00:19:04

55

MATTIA

MURA

PIETRO MICCA BIELLA RUNNING

00:19:10

56

MARCO

ERRIGO

RUNCARD

00:19:13

57

CORRADO

BELLI

GRUPPO AMICI CORSA PETTINENGO

00:19:15

58

TIZIANO

BERRA

A.ATL. CANDELO

00:19:18

59

MARCO

EULOGIO

PIETRO MICCA BIELLA RUNNING

00:19:19

60

DEBORA

GALLINO

ATL. ALESSANDRIA

00:19:21

61

VINCENZO

MERLETTI

A.S.D. VIGONECHECORRE

00:19:31

62

GIANLUCA

CODA

A.S.GAGLIANICO 1974

00:19:31

63

MARCO

BERNA

PIETRO MICCA BIELLA RUNNING

00:19:49

64

PAOLO

PISTONO

A.ATL. CANDELO

00:19:59

65

GABRIELE

CROCE

CAMPUS VARESE RUNNERS

00:20:11

66

ANDREA

ROSA

PIETRO MICCA BIELLA RUNNING

00:20:12

67

DANIELA

RAMELLA

PIETRO MICCA BIELLA RUNNING

00:20:13

68

SALVATORE

PELLEGRINO

PIETRO MICCA BIELLA RUNNING

00:20:15

69

ANDREA

ZANONE POMA

GRUPPO AMICI CORSA PETTINENGO

00:20:24

70

DAVIDE

ZACCHERO

A.S.GAGLIANICO 1974

00:20:26

71

CARLO

AGLIETTI

A.S.D. OLIMPIA RUNNERS

00:20:27

72

GIOVANNI

GRASSINI

CAMPUS VARESE RUNNERS

00:20:41

73

MILENA

FOGLIO STOBBIA

A.S.D. OLIMPIA RUNNERS

00:20:48

74

CLAUDIO

VALLE

S.S. VITTORIO ALFIERI ASTI

00:20:56

75

ANNA

GREPPI

A.S.GAGLIANICO 1974

00:21:03

76

GIANLUCA

SOTGIU

G.S. SPLENDOR COSSATO

00:21:06

77

ROBERTO

DANASINO

PODISTICA VIGLIANO ASD - UISP

00:21:09

78

FRANCESCA

RAVAROTTO

ATLETICA VALSESIA

00:21:27

79

MATHIAS

BALDO

READY TO RUN S.R.L.

00:21:37

80

MAURO

PERIA

PIETRO MICCA BIELLA RUNNING

00:21:40

81

DANIELE

DA ROIT

LA VETTA RUNNING

00:21:54

82

PAOLO

ORSETTI

PODISTICA VIGLIANO ASD - UISP

00:21:55

83

LUCIANO

BERNARDI

PIETRO MICCA BIELLA RUNNING

00:21:57

84

GIORGIO

LIMBERTI

A.S.D. OLIMPIA RUNNERS

00:21:59

85

ELISA

FRANZON

ATLETICA RUB. F.LLI FRATTINI

00:22:00

86

MARCO

GARAVAGLIA

U.S. SCALO VOGHERA

00:22:07

87

MASSIMO

CROCE

CAMPUS VARESE RUNNERS

00:22:20

88

PAOLA

BIROLO

A.S.D. OLIMPIA RUNNERS

00:22:24

89

ANNAMARIA

GALBANI

ALA ATL. ABBIATEGRASSO

00:22:29

90

SILVANO

ZONCA

ATLETICA VALSESIA

00:22:35

91

MASSIMILIANO

GAGGINO

LA VETTA RUNNING

00:22:42

92

ROBERTO

SECH

A.S.GAGLIANICO 1974

00:22:44

93

LOREDANA

PATTERI

PIETRO MICCA BIELLA RUNNING

00:22:48

94

LUCA

BOERIS

A.S.GAGLIANICO 1974

00:22:52

95

CARMELO

BLOISE

LA VETTA RUNNING

00:23:00

96

BASTIANO

DI GIOIA

READY TO RUN S.R.L.

00:23:03

97

PIERGIORGIO

AGNOLIN

A.S.GAGLIANICO 1974

00:23:12

98

SIMONETTA

TAGLIAVINI

A.ATL. CANDELO

00:23:15

99

ALESSANDRO

COLTRO

ATL. TRIVERO 2001

00:23:18

100

STEFANIA

ZANELLATO

A.S.GAGLIANICO 1974

00:23:20

101

SILVANO

ARIOLI

RUNCARD

00:23:21

102

ELENA

CIANINI

A.S.GAGLIANICO 1974

00:23:28

103

RENATO

BRUSA

A.S.GAGLIANICO 1974

00:23:32

104

ALBERTO

BLOTTO

READY TO RUN S.R.L.

00:23:51

105

FRANCO

FREGUGLIA

PODISTICA VIGLIANO ASD - UISP

00:24:41

106

LEO

ROFFINO

AMICI DEL MOMBARONE

00:25:10

107

GIANNA ANNITA

VACCARI

A.S.GAGLIANICO 1974

00:25:31

108

VALENTINA

FIORINA

PIETRO MICCA BIELLA RUNNING

00:25:35

109

VERONICA

GROSU

A.ATL. CANDELO

00:25:41

110

ANNAMARIA

MASSARO

LA VETTA RUNNING

00:25:52

111

ALBERTO

AGLIETTA

LA VETTA RUNNING

00:25:56

112

ALESSIA

ALBERTONE

A.S.D. OLIMPIA RUNNERS

00:26:33

113

GIOVANNI

SARI

LA VETTA RUNNING

00:26:41

114

MASSIMILIANO

DANIELE

READY TO RUN S.R.L.

00:26:42

115

CELSO

SODO

A.ATL. CANDELO

00:26:43

116

BARTOLOMEO

BONACCI

READY TO RUN S.R.L.

00:27:04

117

JESSICA

PETRILLO

READY TO RUN S.R.L.

00:30:02

118

ROMINA

LEONE

READY TO RUN S.R.L.

00:32:16

119

SANDRO

BONARDI

ASD ATLETICA PIDAGGIA 1528

00:32:17

120

PATRIZIA

CRESTANI

G.S. SPLENDOR COSSATO

00:32:19

bi.me.

Ti potrebbero interessare anche:

Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore