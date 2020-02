Gilber Gaglianico, ko in rimonta a Novi. Toniolo: “Troppi errori” FOTO

Un'altra sconfitta in rimonta. Ancor più bruciante per i colori della Gilber Gaglianico, superata col punteggio di 3-2 dal fanalino di coda del girone. Un nuovo stop che lascia le biellesi in penultima posizione, con 6 punti conquistati, e distanti appena un punticino dalle rivali dell'In Volley Piemonte.

Amareggiato a fine gara il coach Toniolo: “Abbiamo giocato male. La partita era molto sentita da entrambe le formazioni: bisognava giocarla con grande determinazione concedendo poco all'avversario ma tecnicamente non siamo stati all'altezza. Loro hanno giocato di mestiere e con furbizia; noi, purtroppo, non abbiamo avuto la forza di chiudere la partita, specialmente nel quarto set, dove sono stati commessi troppi errori. Non c'è stata la giusta personalità”.

Novi Pallavolo - Gilber Gaglianico 3-2

Parziali: 25-18, 22-25, 26-28, 26-24, 15-7.

Gilber Gaglianico: Danna 4, Marra 14, Salono 13, Masserano, Bullano 1, Saporito 13, L1: Murdaca. A disposizione: Inglesi 8, Cavaliere 9, Gilardi, L2: Marinello, Caretta NE, Recupero NE. All. Toniolo.