Calcio biellese al via con Su Nuraghe/Pizzeria da Carmelo e Serramenti Biellesi

Domani, lunedì 17 gennaio, alle 20, riprende con il girone di ritorno il campionato “Amatori” di calcio a 7. Inaugura l’undicesima giornata, Su Nuraghe Calcio Biella/Pizzeria da Carmelo - due squadre che per la stagione sportiva 2019-2020 hanno deciso la fusione per un percorso comune in campionato.

La formazione con lo stemma della Sardegna sul cuore sfiderà Serramenti biellesi”, squadra che occupa il quarto posto nella classifica provvisoria del girone di andata. Una gara che verrà giocata in casa, a Biella, nel campo di “San Biagio”, in via Fratelli Rosselli. Allenati da Andrea Marchese, Luigi Frassanito e Gaspare Carmona, i ragazzi dei “Quattro Mori”, nelle loro fiammanti divise con i colori isolani, hanno voglia di vincere e, soprattutto, di giocare, nel rispetto di regole reciprocamente accettate e condivise. Intanto, nei giorni scorsi sono continuate le partite amichevoli con diverse formazioni per tenere tonificati i muscoli e alto il morale in vista delle imminenti sfide.

Ultimo incontro amichevole, mercoledì scorso contro un’eccellente “Gastof”, squadra forte, quarta nella classifica del girone “B” dello stesso campionato provinciale.