Botalla Teamvolley, sconfitta che fa male: cede per 3-0 in casa con Sangone

Nulla da fare per il Botalla Formaggi TeamVolley, ancora costretto ad alzare bandiera bianca. Nella seconda giornata di ritorno del campionato di serie D le giovani biancoblù cedono a Lessona alla quarta forza del campionato Sangone per 0-3 (14-25, 21-25, 18-25). Coach Busancano si affida all’inizio a Lisa Fornasier in palleggio, con opposta Beatrice Biasin, centrali Caramori e Perucca, attaccanti Levis e Silvestrini, libero Ippolito. Dopo un primo set in cui le padrone di casa hanno lasciato via libera a Sangone (25-14), arrivano due parziali più combattuti in cui il Teamvolley tiene botta alle torinesi, ma sono sempre gli errori a gettare alle ortiche il buono faticosamente costruito.

Sul 18 pari del secondo set Sangone approfitta degli errori delle biancoblù ed allunga di quei punti che gli permettono di gestire e chiudere 25-21 la frazione. Nel terzo set Botalla arriva in vantaggio sul 18-15 prima di costringere al time out le ospiti, al rientro in campo arrivano tre errori consecutivi del Teamvolley, uno al servizio e due in attacco, a far pareggiare Sangone. A nulla valgono il time out e le sostituzioni operate da coach Busancano: il blackout prosegue e con un parziale di 10-0 le torinesi chiudono 25-18 e l'incontro per 3-0.

BOTALLA FORMAGGI TEAMVOLLEY – GS SANGONE 0-3

Parziali: 14-25, 21-25, 18-25

Tabellino Botalla Formaggi TeamVolley: Fornasier L.0 , Lorenzon 1, Silvestrini 7, Biasin B. 4, Levis 13, Caratti 0, Bognetti n.e, Biasin C. 0, Caramori 5, Perucca 3, Rastello (L), Fantini 0, Ippolito (L). All. Busancano.