Agonia di 40 minuti per Biella a Napoli. Rossoblù mai in partita e sconfitti. - Le Pagelle

Una partita in continua sofferenza.

Dal 7-0 in avvio fino al 74-60 della sirena finale, Biella non trova mai ritmo e fiducia, sorretta dalle iniziative di pochi elementi e tradita ancora una volta dal tiro da tre e da alcuni giocatori che in questo 2020 non hanno ancora ingranato.

Non basta la partita "da capitano" di Saccaggi, unico con Ed Polite jr a produrre qualcosa di buono in attacco.

Napoli vince, convince e ribalta la differenza canestri portandosi a soli 2 punti da Biella che in questo momento, con la classifica corta del girone Ovest, sta perdendo posizioni ad ogni sconfitta.

Decisivo l'oro Europeo U18 - con gli allora Rossoblù Lombardi e Laganà, era il 2013 - Diego Monaldi, che sigla 28 punti personali di cui 22 nel primo tempo affossando Biella con 7 bombe personali, una in più di quante non ne metta l'Edilnol in tutta la partita.

Con il calendario che si fa sempre più corto, servirebbe il risveglio di Bortolani, anche oggi rinunciatario e con poca fiducia ed Omogbo, assolutamente negativo e a tratti deleterio, altrimenti Biella rischia seriamente di scivolare fuori dai Play-off.





GeVi Napoli

Diego Monaldi 28 (2/4, 7/13), Terrence Roderick 16 (3/4, 2/3), Brandon Sherrod 12 (5/11, 0/0), Antonio Iannuzzi 10 (5/8, 0/0), Giga Janelidze 5 (2/2, 0/2), Daniele Sandri 2 (1/4, 0/0), Hugo Erkmaa 1 (0/0, 0/0), Massimo Chessa 0 (0/0, 0/3), Martino Mastellari 0 (0/1, 0/4), Francesco Guarino 0 (0/0, 0/0), Amar Klačar 0 (0/0, 0/0)

Edilnol Biella

Lorenzo Saccaggi 25 (5/8, 4/7), Ed Polite jr 15 (7/8, 0/3), Daniel Donzelli 7 (2/4, 1/3), Eric Lombardi 6 (2/4, 0/3), Giordano Bortolani 5 (1/5, 1/7), Emmanuel Omogbo 2 (0/2, 0/1), Federico Massone 0 (0/1, 0/2), Matteo Pollone 0 (0/0, 0/0), Simone Barbante 0 (0/0, 0/0), Lodovico Deangeli 0 (0/0, 0/0)

Pagelle

Saccaggi 7 - Ci prova, si sbatte ma è quasi solo sull'isola

Polite 7 - Unico a fare compagni a Saccaggi per atteggiamento

Lombardi 6 - Si salva ed è utilissimo a sopperire all'assenza di Omogbo

Bortolani 5 - Sta faticando tremendamente, deve tornare mentalmente prima ancora che tecnicamente

Massone 5 - Non incide

Omogbo 4,5 - Soffre tremendamente ogni aspetto del gioco, dalle letture all'energia. Va recuperato assolutamente, ma come?

Barbante 5,5 - Non porta contributo

Pollone 5,5 - Presente in difesa, ma come Barbante non contribuisce in altro modo

Donzelli 6 - Lotta ed esce alla distanza