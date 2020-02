Olzer, Zanchi e d'Auria: Sul palco del Biella Jazz Club un trio d'eccezione

Dopo il grande successo del concerto di Francesco Beccaro, un altro grande evento al Biella Jazz Club in programma martedì 18 febbraio: Roberto Olzer al pianoforte, Attilio Zanchi al contrabbasso e Francesco D'Auria alla batteria si esibiranno sul palco del club a partire dalle 21,30. Tre musicisti che hanno all’attivo produzioni e collaborazioni di altissimo livello e che hanno dato vita a questo trio, nato attorno all’idea di spazio, libertà e cantabilità.

Olzer, Zanchi e D’Auria si mettono in gioco come strumentisti, compositori e arrangiatori, ispirandosi alle sonorità del romanticismo di Chopin e Schumann, o attingendo alla musica popolare e a standard di grande immediatezza e verve ritmica. Il repertorio è composto da brani originali e da arrangiamenti di standard jazz e rielaborazioni di composizioni di musica classica e di musica latino- americana. Per martedì 25, invece, è in programma la tradizionale Jam Session di fine mese.