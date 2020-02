A scuola con gusto: a Portula si riscopre il valore della colazione

Dopo la torta di carote e il passato di zucca realizzati con i prodotti dell'orto scolastico, si è rinnovato per gli alunni della scuola primaria di Portula l'appuntamento con la colazione a scuola. Nell'ambito del progetto “A scuola con gusto”, è stata riproposta anche quest'anno l'iniziativa dal titolo “Colazione a scuola”.

“Nei giorni precedenti, in ogni classe si è riflettuto sull'importanza di una sana colazione per crescere bene e mantenersi in buona salute – spiegano gli insegnanti - Lo scopo di questa proposta è quello di sensibilizzare bambini e famiglie alla consumazione del primo pasto della giornata in modo equilibrato e corretto. Crediamo, infatti, che sia fondamentale assumere, attraverso la colazione, le energie necessarie per affrontare con attenzione e concentrazione la giornata a scuola, variando i cibi in base alla stagione e dedicando il giusto tempo a tale pasto. Per molti alunni la colazione spesso si riduce a mangiare in modo frettoloso qualche biscotto o una merendina confezionata. Fare colazione insieme ha invogliato molti bambini ad assaggiare cibi insoliti come centrifugato di frutta, yogurt bianco con frutta fresca e semi vari, pane integrale con miele e marmellate, torte fatte in casa o crepes cucinate al momento dalle maestre. Alcuni alunni hanno scoperto inoltre che la colazione può prevedere anche cibi salati e molto apprezzate sono state le uova strapazzate o il pane con la ricotta, primo sale o olio”.