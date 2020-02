Camionisti in Trattoria arriva nel Vercellese. In TV anche Cossato

Approda nel Vercellese, Camionisti in Trattoria 4, programma del canale Nove, lanciato da Chef Rubio e ora condotto da Misha Sukyas. La puntata di questa sera, domenica 16 febbraio, in onda alle 21.25, porta il conduttore in Piemonte.

Misha Sukyas, come in tutte le puntate di Camionisti in Trattoria, viene accompagnato da tre camionisti nel loro locale preferito. E proprio Misha deve giudicare quello dove si mangia meglio. Piatti ricchi, tipici, semplici. Dal bollito al risotto, dalle rane al fritto misto. Misha Sukyas attraversa il Vercellese, fino ad approdare vicino a Biella. Due le trattorie vercellesi protagoniste della serata: I Galli a Crescentino, che presenta come specialità il bollito; e L'Aquila Nera di Arborio con risotto e rane fritte.

La sfida si completa poi con Da Cris e Mery a Cossato per il fritto misto alla piemontese. Ad accompagnare Sukyas sono i tre camionisti Ivan Gallo, Mirco Casagrande e Kikko Zappa, che portano il nuovo conduttore e “giudice” alla scoperta del Tennessee italiano, guidati sempre dallo stesso obiettivo: mangiare bene, piatti abbondanti e spendere il giusto. Quale sarà la migliore trattoria in Piemonte?