Arresto convalidato per il pensionato che ha tentato di strangolare la moglie

E' stato convalidato l'arresto per l'80enne di Pettinengo che nella mattinata di giovedì aveva tentato di strangolare la moglie nella loro abitazione. Il processo per direttissima ha confermato l'ipotesi di reato e il pensionato è stato sottoposto agli arresti domiciliari in ospedale nel reparto di servizio psichiatrico di diagnosi e cura dove si trova in questi giorni piantonato dai Carabinieri. La donna era stata dimessa dall'ospedale con ferite guaribili in tre settimane. L'uomo era stato arrestato dai militari della stazione di Bioglio e della compagnia di Cossato.

L'80enne era rimasto vittima di un infortunio (schiacciato da un albero) mentre stava facendo legna nei boschi di Zumaglia due anni fa. Da quel momento di forte shock emotivo sembrerebbe che le condizioni mentali dell'uomo non siano più state le stesse.