Valdilana, il bilancio dell'associazione Delfino: Servizi di trasporto aumentati di oltre il 50%

Un aumento dei servizi di trasporto oltre il 50 per cento negli ultimi tre anni, passati da circa 900 nel 2017 a circa 1500 del 2019. E' il dato più significativo che emerge nel bilancio dell'ultimo anno delle attività dell'associazione Delfino di Valdilana, che si appresta ad andare a breve al rinnovo del direttivo. In tutto lo scorso anno, le auto targate Delfino hanno percorso circa 65mila chilometri, servendo più di 200 utenti singoli: ovviamente qualcuno per decine di volte, altri magari per una sola occasione.

"In effetti il problema dei trasporti è molto sentito - commenta il presidente Ernesto Giardino -. Ci sono moltissime persone che hanno bisogno di raggiungere ospedali o altri luoghi di cura per visite e terapie, e non hanno nessuno che li possa accompagnare. Alcuni, tra l’altro, devono raggiungere il luogo di cura più volte alla settimana, quindi è chiaro che i bisogni sono notevoli. E se non c’è una famiglia che abbia tempo e modo di far fronte alla situazione, ci si rivolge al volontariato".

Alcuni servizi vengono effettuati in accordo con il consorzio Cissabo, che interpella l’associazione per suoi utenti. Negli altri casi sono i diretti interessati o i familiari a contattare l’associazione: a questo proposito, l’ufficio Delfino di Ponzone è aperto tutte le mattine nei giorni feriali dalle 9 alle 12, ed è raggiungibile al numero 335.708.4829. Nel computo dei trasporti rientra poi anche il servizio di consegna di pasti caldi a domicilio, che l’associazione effettua cinque giorni alla settimana: è un’opportunità di cui attualmente si servono una ventina di persone.

Oltre ai trasporti c’è poi tutta l’altra attività targata Delfino: come la gestione del centro incontro, il negozio del baratto “Uso e riuso” in collaborazione con l’Oasi del benessere, il condominio solidale “Residenza del sole”, il Caffè Alzheimer in collaborazione con l’Aima e la notevole attività di aiuti economici alle famiglie e alle persone in emergenza, con distribuzione di pacchi viveri e pagamento di bollette, spese mediche, assicurazioni, spese per riscaldamento e altre situazioni.

"Per fortuna - aggiunge il presidente - a fronte di un aumento delle richieste c’è anche un aumento dei volontari. Attualmente i “delfini” sono più di ottanta, di cui sette sono arrivati nel corso del 2019. E se qualcuno volesse aggiungersi, la porta è sempre aperta". Come accennato, nelle prossime settimane l’assemblea dei soci si riunirà per approvare il bilancio e per eleggere il nuovo consiglio direttivo.