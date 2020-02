Carnevale Biella 2020, pollici in alto per la Fagiolata del Vernato Thes FOTO

Come tutti gli anni, è stata sempre molto apprezzata la Fagiolata del Vernato Thes, tenutasi nella giornata odierna in via Ivrea, a Biella, e realizzata dal gruppo degli alpini di Biella Centro. A far visita ai volontari anche le maschere biellesi. Successivamente si è proceduto alla distribuzione del delizioso piatto ai cittadini residenti del quartiere.