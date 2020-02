Battaglia di coriandoli e maschere in oratorio: torna il Carnival Party a Valle Mosso

Come da tradizione, gli animatori dell'oratorio P. G. Frassati di Valle Mosso, nel comune di Valdilana, daranno il via al Carnival Party per dare la possibilità a bambini, ragazzi e famiglie di festeggiare insieme il Carnevale. La festa è in programma per sabato 22 febbraio dalle 14.45 in oratorio a Valle Mosso.

Dopo giochi a tema, pignatte e molto divertimento, si terrà la tradizionale battaglia dei coriandoli che vedrà protagonisti grandi e piccini. A seguire la merenda offerta e, alle 17, grande spettacolo di intrattenimento e magia in compagnia di “Mister Magix”. Come tutti gli anni, questa sarà una bella occasione per tutti di divertirsi, giocare e stare insieme.