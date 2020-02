Il Biellese magico e misterioso: I segreti della “Cava del purcarel” sulla Serra

Fantasiosi racconti su misteriosi esseri verdi e su elfi nascosti negli anfratti rocciosi circondano di una fama speciale la “Cava del purcarèl”, la depressione naturale di forma circolare con un diametro d’una sessantina di metri che si trova sulle estreme propaggini meridionali della Serra a poca distanza dal lago di Bertignano.

Ma al di là del folklore, é la stessa natura misteriosa del sito che ha suggerito le più varie spiegazioni sulla sua stessa esistenza.

Nel 1964 nel su prezioso e pionieristico studio “Vittimula, Vicende storiche di un grande popolo estinto”, il coraggioso sacerdote ed etnologo Carlo Rolfo ricordava la località che italianizzava in “Fossa purchera” e la descriveva come “un piccolo stagno che serviva di confine tra i Vittimuli ed i Salassi” che erano “ritenuti briganti e masnadieri”.

Di recente, il “Gruppo Archeologico Canavesano” ha affisso vicino alla “Cassa” dei cartelli diffidando a non alterarne in alcun modo l’equlibrio perché da tremila anni sarebbe stata uno stanziamento preistorico di capanne di cui resta traccia nei tumuli i pietre che giacciono sul fondo.

Anche il sito ufficiale del Comune di Roppolo fa riferimento ad un “villaggio palafitticolo della tarda Età del Bronzo (850-900 a.C.)”.

Non ho alcuna competenza in merito, ma mi paiono poche la possibilità che sia stato costruito un agglomerato abitativo proprio su una ‘mòja’ collocata in una buca profonda e per di più insalubre, umida e scura. Nulla porta a credere che proprio in quel luogo ci potesse essere il confine etnico; semmai collocato più in alto, nei pressi del villaggio ora abbandonato di Scalveis; un toponimo simile a quello della val di Scalve nella Bergamasca, che i linguisti più qualificati ritengono derivi da una fessura tra i monti, e quindi un confine.

Non sono neanche sicuro che la fossa sia davvero naturale e non invece creata da mani umane in un passato lontano, scavando quesoto grande cerchio che rende il luogo davvero magico.

E poi ci sono i mucchi di pietre. Ne o contati una decina, probabilmente in passato erano di più; col sole brillano, risplendono e rilucono; guardando le foto aeree paiono dei fari rivolti verso il cielo.

Potevano essere stati collocati non per abitare ma per praticare dei culti solari ?

Magari con sacrifici animali, compiuti uccidendo dei “purcarel”, immolati nella fossa ?

E’ un fatto che i mucchi di pietre meglio conservati sono collocati nella parte più esposta ai raggi del sole a formare una grande meridiana solare.

Proprio dove si trova l’unico, ripido sentiero che permette di scendere nella depressione, si trova un capitello litico alto non più d’un metro e con una forma vagamente antroopomorfa. E’ l’elfo di pietra guardiano delle acque e dei ‘purchit’ rinchiusi nella valletta ?

Sulla Serra più nascosta ed impenetrabile la fantasia galoppa liberamente.

