Posizionati i nuovi raccoglitori di mozziconi di sigarette a Cerrione

Cerrione più pulita e maggiore rispetto all'ambiente. L'amministrazione Zerbola ha provveduto, nella giornata di oggi venerdì 14 febbraio, a posizionare in diverse zone del paese, 5 raccoglitori di mozziconi di sigarette. Ecco i posti dove potrete trovare le novità: a Magnonevolo in via Chiesa, a Cerrione davanti al parco giochi in via Roma, a Vergnasco in piazza Quintino Sella, in via Papa Giovanni e lungo il marciapiede in via Monte Bianco. La specifica raccolta dei mozziconi di sigaretta, attraverso l’utilizzo di contenitori idonei è volta a sensibilizzare le varie categorie di utenti a un maggiore rispetto per l’ambiente.