A Pray lavori a Flecchia lungo la strada

A Pray si interviene lungo la strada di frazione Flecchia ex SP 116 per una frana. Sono in corso lavori di sistemazione del cedimento della sede stradale sulla strada che conduce alla frazione Solesio, Mucengo e Valle fredda.

"Il cantiere appaltato dall'Unione Montana dei Comuni del Biellese Orientale - spiega il sindaco Gian Matteo Passuello - per un importo di circa 30mila euro prevede il posizionamento di un sistema di micropali e tiranti e la successiva realizzazione di un muro di contenimento in cemento armato. Il traffico è regolato da un semaforo e limitato a mezzi inferiori ai 75 quintali. Si prevede che i lavori saranno terminati in primavera con la riasfaltatura del tratto interessato".