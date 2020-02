Le immagini reali che colpiscono il cuore di Stefano#FeelCeretti

"Quello che propongo è raccontare Voi emozionando, affascinando con immagini reali che colpiscano al cuore creando empatia".

Con queste parole il fotografo biellese Stefano Ceretti presenta Stefano#FeelCeretti, la serata, organizzata dal Foto Club Biella, che lo vedrà protagonista mercoledì 19 febbraio, alle 21:15, a Palazzo Boglietti.

Stefano Ceretti, classe 1968 e professionista dal 1992, nasce come fotografo di cronaca prima e sport poi. "A questo - spiega - devo la mia abitu­dine a cogliere prontamente l'essenza di ciò che documento, caratteristica che ho affinato con il tempo affermandomi come autore di apprezzati reportage".

Durante la sua carriera, Ceretti ha tenuto mostre, pubblicazioni, e serate di presentazione a Berlino, Londra, New York e Tokyo, oltre che in varie città italiane. Da qualche anno la sua mission è la fotografia pubblicitaria-aziendale: "Sto lavorando all'applicazione della Street-Photogra­phy alla fotografia pubblicitaria-aziendale. Ciò perché ritengo (e le indagini di mercato svolte dalle più grandi società specia­ lizzate in questo lo dimostrano) che il mondo di oggi sia molto più disincantato rispetto a quello "patinato" di qualche anno fa e per questo necessiti di immagini che siano specchio fedele della realtà, quella realtà che l'occhio umano vede e che ormai ogni smartphone riproduce e ripropone".

"In quest'ottica, - continua Ceretti - dopo aver iniziato a fotografare le persone in modo estemporaneo in giro per il mondo ed aver creato il mio progetto artistico #FEELPEOPLE (dal 1/7/2016 marchio ufficialmente registrato) ho deciso che il concetto del #FEEL dovesse essere il filo conduttore dei miei lavori: un'interpretazione reale ed emo­zionale di ogni incarico assegnatomi per restituire un'immagine non distorta di ciò che circonda tutti noi. Ogni prodotto (inteso a 360°: una filiera di produzione, un prodotto finito, un con­cetto) viene così mostrato in modo non artefatto e compreso per quello che potrà realmente dare ai suoi fruitori proprio perché rappresentato in modo molto simile a come gli stessi vedono tutti i giorni la realtà che li circonda. Il valore aggiunto è dato dalla mia interpretazione emozionale, dal mio #FEEL."

Lo stesso valore aggiunto delle immagini che Stefano Ceretti presenterà mercoledì 19 febbraio a Palazzo Boglietti, dove l'ingresso sarà libero con entrata dal ristorante fino ad esaurimento posti. Queste le opere della serata, raccontate dal loro autore.

Una domenica mattina a Nizza (Colonna sonora“Always on my mind” di Elvis Presley): "Perché Nizza ha davvero, da sempre, un posto speciale nel mio cuore… ho dei parenti lì e il primo posto in cui mi ricordo di essere stato al mare, da piccolo, è Nizza dove ero super coccolato da tutti; questo fa sì che quei luoghi mi emozionino da sempre e continuino ad emozionarmi anche ora".

Venezia BN: "Una raccolta (breve) di immagini in bn alle quali ho applicato una leggera texture “nuvola” (cosa insolita per me) per dare un pò di “movimento” all’immagine".

#FeelZignone (Colonna sonora: “Il cielo è sempre più blu” di Rino Gaetano che inizia con “Chi vive in baracca - chi suda il salario…”): "Le immagini raccontano i miei due anni in giro per il mondo con il Lanificio Zignone per documentare l’operato dei commerciali dell’Azienda; le immagini stesse sono come il cliente le pubblicava, tutte con effetto “vintage”.

#Aspassoconlapecora: "Documentazione del progetto creato dalla Tintoria Mancini per rendere le persone “sensibili” a due concetti: conoscere la filiera produttiva che porta ad un capo finito; sostenibilità dell’ambiente legata ai processi di lavorazione delle aziende. Le pecore vengono condotte “in gregge” in giro nei luoghi più caratteristici ed affollati di Biella e del Biellese per avere la possibilità di interagire con i passanti i quali, in una sorta di #FeelPeople “ad hoc”, oltre che curiosare e fare domande".

Lisbona: "Serie di immagini ottenute dalla sovrapposizione dello stesso file moltiplicato su tre livelli variando, da uno all’altro, dimensioni e prospettive".

E ancora altre immagini su Berlino, Gay Pride Amsterdam, Confusioni e Venezia Mix.