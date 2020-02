Fagiolata, frittelle e tanto divertimento: Al via il Carnevale con la Pro Loco di Sant'Eurosia

Tutto pronto per il Carnevale organizzato dalla Pro Loco di Sant'Eurosia a Pralungo. Domenica 23 febbraio giornata di festa: dalle 15 si inizierà con la distribuzione della fagiolata, per poi dare spazio alla degustazione di frittelle e bugie tipiche del Carnevale. A conclusione della giornata, giochi e divertimento per tutti i presenti.