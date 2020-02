Il nome di dominio per il tuo nuovo sito

Avere bisogno di un dominio web oggi è un evento che capita molto spesso; più o meno a tutti, perché tutti sentono il bisogno di avere un proprio sito in rete, chi per ragioni di lavoro chi per la decisione di aprire un negozio on-line, o per altri motivi. In ogni caso qualsiasi sia la scelta che ci spinge a decidere di avere un nostro sito sul web deve dobbiamo necessariamente scegliere anche un dominio. La scelta del dominio è una scelta importante, che va presa con ponderazione, e riflessione, creare un sito web significa investire del tempo e del denaro, bisogna essere sicuri che il dominio che abbiamo scelto sia il meglio; perché il dominio vieni ad avere un impatto rilevante sul contatto con i visitatori futuri. Se vuoi avere successo trova un buon dominio con Shopify

Cosa è il nome di dominio a cosa serve

Il nome del dominio è importante, dev'essere preso in considerazione nei motori di ricerca, ecco perché puoi facilitare la ricerca del tuo sito sceglie4ndo un buon dominio con Shopify, ma che cos'è il dominio? In pratica è l'indirizzo del nostro sito, un po' come l'indirizzo di casa nostra per intenderci, per potersi posizionare in rete un sito creato da poco necessita prima di ogni altra cosa il nome di dominio, e ovviamente di un piano hosting da acquistare che sarebbe lo spazio fisico dove tutti i file di interesse e di attinenza con il nostro lavoro e la nostra attività.

Il tuo nome di dominio unico

Ovviamente chi non è esperto nelle strategie di internet, e anche di tutti quegli strumenti che sono necessari per avviare un sito o un blog in rete, ma vuole comunque inserirsi nel lungo elenco di siti che vogliono essere notati dai motori di ricerca non può fare altro che affidarsi a degli esperti; on-line vi sono diverse piattaforme che si occupano di supportare e seguire oltreché di creare le condizioni necessarie alla propria clientela che vuole un proprio sito o portale.

Più facile con Shopify

Per lanciare un sito o un e-commerce, parlando di piattaforme che si occupano di queste tematiche non possiamo fare a meno di citare Shopify. Con Shopify è possibile fare la ricerca in maniera autonoma per un nome di dominio unico, che possa rendere distintivo il nostro nuovo sito. Shopify offre anche strumenti gratuiti proprio per ricercare in maniera semplice e mirata un nome di dominio adatto al sito che vogliamo creare, e inerente alle tematiche o ai prodotti che tratteremo e venderemo.