Su il sipario sul Carnevale di Chiavazza 2020, teatro pieno per "Il Cucu innamorato da 50 anni" FOTOGALLERY

Tra commozione e divertimento si è aperto con successo il Carnevale 2020 a Chiavazza. In un teatro gremito di spettatori, tra cui il sindaco Claudio Corradino e altri numerosi politici locali, è andato in scena lo spettacolo "Il Cucu innamorato da 50 anni".

Tante risate per la prima parte dello show, proposta in forma di servizio TG, per il quale una speciale inviata ha raccontato la rivolta dei gilets gialli che denunciano le malefatte della maschera chiavazzese e, in particolare, il suo noto "machismo", che ha scatenato la rivolta delle numerose donne "innamorate" e poi illuse dal Cucu (alias Franco Caucino) per le mille promesse mai mantenute.

Tanta commozione, poi, con la proiezione del video che celebra i 50 anni del comitato organizzatore del Carnevale, sulle note de "I migliori anni della nostra vita" di Renato Zero. Spazio al romanticismo in occasione di San Valentino con l'esibizione dei giovani ballerini accompagnati da "Your Song" di Elton John. Poi, dopo tanta attesa, l'entrata in scena del Cucu, che ha mandato in visibilio il pubblico.

Tanti i temi da lui trattati con la sua inconfondibile simpatia, tra cui il caso delle cittadinanze onorarie e il post sessista del vicesindaco Giacomo Moscarola. A conclusione della serata, l'immancabile consegna delle chiavi dal primo cittadino al Cucu, che ha infine ricevuto un regalo da parte del comitato.