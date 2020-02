Coggiola: Gli alunni adottano Daniele Nicastro

"Adotta uno scrittore" è l'iniziativa a cui ha aderito la scuola primaria di Coggiola. Il prossimo 28 febbraio infatti Daniele Nicastro, 42enne di Carmagnola e scrittore di libri per ragazzi, sarà a disposizione degli studenti per l'intera giornata. Nicastro ha iniziato nel 2011 con un raccontato fantastico, poi si è cimentato in diversi generi letterari. Ha scritto "Grande", vincitore del premio "Leggenda Junior" e "Khalifa, un immigrato da medaglia". Il progetto parte dal salone deli libro di Torino ed è sostenuto dall'associazione delle fondazioni di origine bancaria del Piemonte.