Intorno alle 7 di questa mattina, 15 febbraio, una squadra permanente del distaccamento di Livorno Ferraris, Comando Provinciale di Vercelli, è intervenuta sull’autostrada A4 in direzione Torino nel territorio di Carisio per l'incendio di un'auto.

Per cause ancora da accertare pare che la BMW serie 1 abbia iniziato a prendere fuoco mentre viaggiava. Giunti sul posto gli uomini del 115 hanno spento il rogo e messo in sicurezza l'area. Con loro anche la Polizia Autostradale e il personale dell’A4.